Brescia, Aye: "I fischi li ho sofferti, ma anche capiti. Finalmente mi sono sbloccato"

Intervistato dalla trasmissione Parole di Calcio su Teletutto l’attaccante del Brescia Florian Ayé ha parlato della sua esperienza con la maglia delle Rondinelle: “Sento di essere cresciuto molto, che sto diventando più forte col passare dei mesi e questo mi ha dato la forza di non mollare nonostante i fischi. Li ho sofferti, ma capisco che quando le cose non vanno bene per la squadra non vanno bene neanche per i tifosi, quei fischi facevano male, ma li ho capiti. Ho aspettato a lungo il primo gol con questa maglia, ho esultato indicando il polso come per dire che era l’ora che mi sbloccassi. Quando ho visto tutti i compagni corrermi incontro sorridenti, ho capito che lo aspettavano tanto anche loro ed erano tutti contenti. E questo mi ha fatto molto piacere. - contnua Ayé – I compagni mi sono sempre stati vicino, ho un bel rapporto con loro e sono tutti straordinari. Anche la città mi piace, mi piacciono i suoi abitanti. Obiettivi? Intanto speriamo che non venga fermato e che possa continuare. In questo caso, il nostro obiettivo, era e resta il ritorno in serie A".