Brescia, Corini: "Un grande segnale, dimostrazione di forza e lucidità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eugenio Corini, allenatore del Brescia, è intervenuto al termine della sfida contro il Cosenza. Ecco la sua analisi riportata da Bresciaingol.com: "Un grande segnale che diamo a noi stessi in un momento molto delicato, in uno stadio difficile per tutti. Riuscire a fare tre gol nel secondo tempo ad una squadra che in casa non ne subiva uno da sette partite è una dimostrazione di forza e di lucidità straordinaria".

Il tecnico delle rondinelle sa bene l'importanza di questa vittoria: "Tutta la tifoseria deve essere orgogliosa come lo sono io di avere una squadra formata da ragazzi eccezionali. Se riavvolgo il nastro della partita vedo che anche nel primi 5’ eravamo partite bene, sbagliando alcune ultime scelte ma poi abbiamo ricominciato a palleggiare nel finale di tempo per poi dare tutto in una ripresa giocata in modo importante. Da squadra vera. La vittoria quanto vale? Tantissimo, proprio per il momento in cui è venuta. Quando nella sofferenza e nelle difficoltà fai questo, vuol dire che hai dentro qualcosa di importante".

Corini ha parlato anche dei cambi effettuati nel secondo tempo: "Dopo il 2-1 avevo bisogno di un giocatore che lavorasse tra le linee e Dall’Oglio, che avevo visto bene in settimana tanto da pensare fino all’ultimo se schierarlo dal primo minuto come trequarti, ha fatto molto bene. Molto bene anche Martinelli perché il cambio gioco da cui scaturisce il gol del 2-3 è suo. Noi abbiamo la grande fortuna e merito di essere arrivati là in alto: vedo che anche gli altri qualche colpo lo perdono. Ripeto, grandissimo segnale soprattutto per noi stessi che ci portiamo in questa lunga sosta per essere pronti e convinti per la ripresa con il Foggia".