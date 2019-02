© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro lo Spezia, prima di tre gare in una settimana, il tecnico del Carpi Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa chiedendo alla squadra un cambio di passo: “Sarà una settimana importante in cui servirà fare punti pesanti perché mancano sempre meno gare e tempo per recuperare. Iniziamo a pensare allo Spezia, una squadra che rispettiamo e contro cui voglio vedere un Carpi che confermi il trend delle ultime gare, ma porti questa volta a casa un risultato importante. Ci mancano molti punti, ma non solo per questioni arbitrali e la classifica non deve spaventarci perché senza porci limiti possiamo pensare a raggiungere la salvezza, che sia diretta o attraverso i play out. - continua Castori come riporta Parlandodisport.it - Due punte? Statisticamente facciamo fatica a iniziare così, ma poi a partita in corso possiamo pure giocarci. È però un finto problema pensare che con due punte si possa far meglio”.