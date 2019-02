© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola in casa Carpi dopo la gara contro l’Hellas Verona. Il portiere Simone Colombi si è infatti infortunato alla mano e dovrà restare ai box per almeno un mese. Il che vuol dire che saranno minimo cinque le partite (Brescia, Perugia, Spezia, Cosenza e Ascoli) che l’estremo difensore dovrà saltare in un momento delicatissimo della stagione. Come riporta la Gazzetta di Modena al suo posto giocherà quel Piscitelli arrivato in fretta e furia a dicembre per rimpiazzare proprio Colombi, squalificato allora per due turni, e che nelle gerarchie ha superato Serraiocco.