Catanzaro-Ascoli 1-6, le pagelle: difesa calabrese da incubo, Gori show

L'Ascoli prosegue la sua marcia da favola in Serie B: quarto utile consecutivo e quarto posto in classifica a quota 15, a due sole lunghezze dalla seconda piazza prima del match casalingo con la Sampdoria. Resta invece al piano più basso il Catanzaro, ultimo a 4 punti ma con la zona play-out ancora a tiro (-3), chiamato al riscatto nel prossimo turno contro il Benevento. La sfida del "Ceravolo" si trasforma in un incubo per i calabresi: l'iniziale vantaggio di Koffi viene sotterrato dalla valanga marchigiana con la doppietta di Gori e i sigilli di Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese.

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 5,5 – Evita un passivo peggiore con almeno tre parate di rilievo su D'Uffizi e De Pieri, ma sei gol incassati pesano enormemente. Sugli sviluppi di palla inattiva manca d'autorità.

Ruggero 4 – Affonda costantemente sotto i colpi della catena mancina avversaria, concedendo spazi enormi e soffrendo la dinamicità degli attacchi marchigiani. Fuori posizione sul raddoppio. Dal 56' Postiglione 5 – Entra a gara ormai compromessa, limitandosi a fare densità senza però riuscire a tamponare la marea bianconera.

Antonini 4 – Serata da incubo per l'ex Taranto, costantemente travolto dal movimento di Gori. Sbaglia le letture aeree e commette un ingenuo fallo di mano che evidenzia la grande giornata no.

Imperiale 4,5 – Cerca di metterci la foga agonistica, ma finisce per essere travolto dal palleggio avversario. In ritardo nelle diagonali di copertura su Silipo e Perciun.

Candela 4,5 – Sbaglia clamorosamente la deviazione al volo da pochi passi sull'invito di Iemmello. In fase difensiva concedendo troppa libertà d'azione a Guiébré.

Petriccione 4,5 – Avvio incoraggiante con qualche apertura, ma cala bruscamente il rendimento. Deviando sfortunatamente la conclusione di Corradini e perdendo le distanze in mediana.

Tchaouna 5 – Ruba un pallone provvidenziale su Acampora in avvio, soffre la mobilità della cerniera di centrocampo dell'Ascoli. Travolto dal ritmo ospite nella ripresa. Dal 78' Alesi s.v.

Di Francesco 5 – Fallisce la palla del raddoppio calciando alto da posizione favorevole. Mostra buona volontà nei movimenti, ma difetta d'efficacia nell'aggancio decisivo. Dal 56' Buso 5,5 – Mostra orgoglio sfiorando la rete di testa in tuffo, facendo registrare l'unico vero squillo della ripresa calabrese.

Pafundi 5 – Parte bene con un paio di recuperi intelligenti sulla trequarti, facendosi poi gradualmente inghiottire dalla morsa di Damiani e Corradini. Fuori dal gioco nella ripresa. Dal 56' Mosti 5 – Impossibile cambiare l'inerzia del match, vagando sulla trequarti senza troppi palloni giocabili.

Iemmello 5,5 – Inserisce l'assist per la rete di Koffi e inventa un paio di rifinizioni pregevoli per Di Francesco e Candela, impegnando pure Vitale. Predica nel deserto.

Koffi 6 – Trova un gran gol di coordinazione e velocita su assist di Iemmello per il temporaneo vantaggio. Sbaglia qualche appoggio di troppo prima di uscire per scelta tecnica. Dal 46' D'Alessandro 5,5 – Fallisce una nitida chance davanti a Vitale facendosi ipnotizzare sul più bello.

Allenatore: Gorgone 4 – Squadra totalmente priva di organizzazione difensiva, vulnerabile su palla inattiva e incapace di reagire mentalmente al ribaltamento. L'esonero appare ormai inevitabile. In pochi mesi dal sogno A all'incubo dell'ultimo posto.

LE PAGELLE DELL'ASCOLI

Vitale 6,5 – Attento sui tentativi di Iemmello, bravo a ipnotizzare D'Alessandro lanciato a rete nell'unica vera sbavatura della sua gara. Dà grande sicurezza all'intero reparto.

Oliveri 7 – Arpiona palloni a ripetizione su Di Francesco, pennella l'angolo per la testa di Gattoni e sfiora la marcatura personale dopo uno strappo travolgente. Dal 75' Venuti s.v.

Gattoni 7 – Domina la propria area concedendosi il gol del tris con un'incornata perentoria. Riceve un giallo evitabile, ma la prestazione difensiva resta imponente.

Rizzo 6,5 – Soffre solo una volta lo spunto di Di Francesco nel primo tempo, erigendo per il resto del match un muro insuperabile al centro della retroguardia.

Guiébré 7 – Pendolino incontenibile sulla corsia mancina, mette in crisi permanente Candela con percussioni continue e grande intensità nei duelli individuali.

Corradini 7,5 – Trova la rete del poker con un piattello deviato, fa tremare la traversa con un bolide spaventoso ed eroga quantitativi industriali di sostanza e qualità. Dal 60' Perciun 6,5 – Entra con gran piglio offrendo subito l'assist al bacio per la doppietta di Gori.

Damiani 7 – Geometrie pulite e schermo efficace davanti alla difesa, domina il secondo tempo con autorità imponendo i tempi della manovra bianconera. Dal 60' Ricci 6 – Gestisce il possesso con calma olimpica nel finale.

Silipo 7 – Pennella il piazzato per l'incornata di Gori, semina il panico a destra partecipando attivamente alla manovra avvolgente marchigiana. Dal 60' De Pieri 6 – Entra benissimo, impegnando Pigliacelli con un bel sinistro anche se spreca un gol da pochi passi.

Acampora 7,5 – Trova il gol del sorpasso con un sinistro di rara potenza e precisione dal limite. Gioca con qualità elevatissima tra le linee prima del riposo precauzionale. Dal 46' Milanese 7,5 – Spacca in due la contesa con spunti d'alta scuola: firma il quinto gol lesto sulla ribattuta della traversa e regala la perla del sombrero che avvia il sesto gol.

D'Uffizi 7 – Spina nel fianco costante, impegna severamente Pigliacelli con tiri a giro insidiosi ed entra nelle azioni principali con accelerate di pura classe.

Gori 8 – Prestazione d'autore dell'attaccante che sfrutta la chance da titolare: firma una splendida doppietta con un'incornata d'autore e un piazzato facile, offrendo l'assist per Corradini e sfiorando l'incrocio con un sinistro al volo. Peccato per il giallo finale evitabile.

Allenatore: Tomei 8 – Prepara la partita in modo impeccabile, schierando una squadra affamata, spettacolare nel palleggio e spietata negli inserimenti. Vittoria importante per la classifica. L'Ascoli può candidarsi a vera sorpresa del campionato.