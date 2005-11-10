Cesena-Avellino 1-1, le pagelle: Fiori e Izzo i migliori in campo

Termina 1-1 la gara tra il Cesena e l’Avellino. I romagnoli passano in vantaggio con Fiori , ma poi gli uomini di Nesta reagiscono con la gran rete di Izzo. Gol tutti nella ripresa.

LE PAGELLE DEL CESENA:

Siano 6,5 - Bravissimo quando può arrivare a parare, sul gol di Izzo non poteva fare nulla.

Ciofi 6,5 - Gran gara la sua, più volte si fa anche vedere davanti.

Ilic 6,5 - Ottima la sua prestazione, sfiora anche il gol. Dal 77’ Piacentini S.V.

Gelli J. 6 - La sua prima ora di gioco è davvero positiva poi, così come il resto della squadra, cala.

Frabotta 6 - Attento dietro, anche se fa fatica nel secondo tempo a tenere uno scatenato Missori, poi davanti è sempre una spina nel fianco nella difesa irpina.

Bisoli 6 - Migliora con il passare di minuti, ottimo anche un suo ripiegamento nella fase finale della gara.

Bohinen 6 - Termina stanchissimo il match. Grande lavoro senza palla, anche se non entra mai nelle azioni offensive romagnole. Dall’85’ Francesconi S.V.

Pagano 5,5 - Qualche buon lancio, ma viene sostituito tra primo e secondo tempo. Dal 46’ Guidi 5,5 - Riesce a inserirsi più di una volta , ma nulla di più.

D’Andrea 6,5 - Inizio impreciso, poi alza di tantissimo il livello della sua prestazione. Da un suo break inizia l’azione del gol di Fiori. Dal 66’ Mangraviti 5,5 - Dà una mano dietro.

Shpendi 6,5 - Ha una gran occasione nel primo tempo dove, forse, poteva fare qualcosa di più. Sale in cattedra con il passare dei minuti, grande assist per Fiori.

Fiori 7 - Le iniziative del Cesena passano tutte da lui. Poi il gol è davvero bellissimo. Dal 66’ Debenedetti 5,5 - Non dà il giusto ricambio a Fiori.

Allenatore: Diamanti 6,5 - Altro pareggio per il suo Cesena, che gioca benissimo per un’ora di gioco. Cambia modulo per difendere il gol di Fiori, ma l’Avellino pareggia un minuto dopo.

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 7 - Se il primo tempo termina 0-0, di fatto, è tutto merito suo. Riesce a salvare i suoi almeno tre volte.

Izzo 7 - Per la Serie B è un lusso: è dovunque sia davanti che in fase difensiva. Poi realizza un bellissimo gol. Che gara la sua.

Venturi 6,5 - Bravo, bravo e ancora bravo. Doppio salvataggio sulla linea per lui nel primo tempo.

Enrici 6 - Il Cesena riesce a sfondare sul suo lato: bravo a prendere le misure.

Missori 6,5 - Nel primo tempo rischia l’autogol, nella ripresa è un rullo compressore. Un suo traversone è decisivo per il gol di Izzo. Colpisce anche il palo nei minuti di recupero.

Palumbo 5 - Si fa vedere solo con una conclusione che si spegne sul fondo. Dal 57’ Di Maggio 6 - Con lui e Faticanti, di fatto, il centrocampo irpino ha un altro passo.

Palmiero 5 - Incerto nel far girare il pallone, viene sempre saltato dagli attacchi del Cesena. Dal 57’ Faticanti 6 - Sicuramente, dà più ritmo alle manovri offensive dell’Avellino.

Besaggio 5,5 - Così come tutto il centrocampo irpino, anche la sua non è sicuramente una prestazione da ricordare. Dall’84’ Sounas S.V.

Moruzzi 6,5 - Ottima la prestazione dalla sua, molto attivo nel secondo tempo.



Russo 5,5 - Tra i due attaccanti dell’Avellino è quello che si fa vedere di più nella prima frazione di gara, poi scompare. Dall’84’ Biasci S.V.

Cheddira 5,5 - Non la sua miglior prestazione. Nel secondo tempo è sicuramente più vivo, dove Siano per due volte gli dice no. Dal 73’ Favilli 6 - Lotta e combatte nell’area rigore del Cesena.

Allenatore: Nesta 6,5 - Il suo Avellino soffre le pene dell’inferno nella prima ora di gioco, ma l’inerzia cambia anche grazie ai suoi piani.