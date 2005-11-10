Cesena, Diamanti: "Pareggiare con l'Avellino è un merito"

Alessandro Diamanti ha visto pareggiare per 1-1 il suo Cesena contro l'Avellino. Ecco le sue parole a termine del match:

Sulla tragica scomparsa dell'agente della Digos:



"Il mio pensiero si rivolge alla tragica scomparsa dell’agente di polizia".

Sulla gara con l'Avellino:



"Rifarei il cambio di modulo, che è stato forzato visto che gli esterni avevano i crampi. Pareggiare con l’Avellino è un merito, non un demerito. Ho fatto i complimenti alla squadra perché, i ragazzi hanno giocato da uomini. E’ un momento in cui fatichiamo a trovare il gol: ora riposiamo e da martedì...testa bassa e pedalare".

Sul caso fisico della ripresa:



"Hanno spinto tutti, proprio come dovevano spingere. D’Andrea veniva da un lungo periodo lontano dai campi. E’ un processo che va costruito attraverso il duro lavoro durante la settimana che deve far guadagnare minuti a tutti i giocatori. Sono felice della prestazione della squadra".

La carica alla squadra:



"Dopo il triplice fischio sono entrato nello spogliatoio e ho detto: ‘Ragazzi, testa alta. Il primo che la abbassa, lo caccio fuori’. La testa, quando dai tutto e fai tutto quello che è nelle tue corde, va tenuta alta sempre. Nel calcio come nella vita".