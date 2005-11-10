Cesena, Diamanti non si nasconde: "Chiediamo scusa ai tifosi. Adesso testa bassa e pedalare"

Pesante e bruciante la seconda sconfitta stagionale per il Cesena, superato nettamente nel derby disputato questo pomeriggio al "Braglia" di Modena con un 3-0 rotondo. Al termine del confronto il tecnico dei bianconeri Alessandro Diamanti ha commentato in sala stampa la prestazione della squadra attraverso i canali ufficiali del club:

"I ragazzi hanno accusato troppo mentalmente l’episodio dell’espulsione. Mi aspettavo chiaramente un'azione di squadra diversa e feroce. Giocando tutta la partita in inferiorità numerica, alla fine ci può stare perderla, a fronte anche della forza che ha il Modena, però non si possono regalare azioni. I calci d'angolo sono situazioni sulle quali lavoriamo tanto e bisogna stare più attenti, così come in tante altre situazioni su cui lavoriamo molto in settimana. Il lavoro quotidiano è importante, però, poi bisogna metterlo dentro la partita, perché le situazioni negative possono succedere, è il calcio e oggi è successa subito, ma non deve cambiare nulla. Bisogna mettersi lì con il coltello fra i denti e difendere con il massimo della dignità"

"Ai nostri tifosi chiediamo scusa e li ringraziamo per il tifo e l’incitamento nei nostri confronti, ma è inutile parlare, bisogna mettere la testa bassa e pedalare. Sicuramente giocare martedì è una cosa positiva e, come ho detto ai ragazzi, mi aspetto una reazione feroce, da uomini. Ora c'è da resettare e da preparare una nuova partita".