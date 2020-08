Chievo, Djordjevic predica prudenza: "Vittoria meritata, ma guai a festeggiare già ora"

"Abbiamo preparato molto bene la partita, il mister è stato bravissimo e i due gol in pochi minuti non sono un caso. Un successo meritato, bisogna ringraziare i ragazzi che sono entrati dalla panchina e non hanno avuto paura pur essendo molto giovani. Se pensiamo di aver già passato il turno, però, ci sbagliamo. C'è un secondo tempo da giocare in casa dello Spezia e il calcio insegna che può sempre succedere di tutto. La mia prova? Sono contento del gol, ci tengo tantissimo a questa maglia e, dopo la sofferenza del lockdown, vogliamo chiudere un campionato difficile regalandoci una grossa soddisfazione. Siamo pronti: l'avversario dovrà per forza fare una partita e dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi". Così l'attaccante del Chievo Filip Djordjevic ai microfoni di DAZN subito dopo la partita vinta per 2-0 contro il Chievo anche grazie ad un suo bel gol in avvio.