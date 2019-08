© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da DAZN il centravanti della Cremonese Daniel Ciofani è tornato sull’addio al Frosinone, club dove ha scritto diverse pagine di storia conquistando due promozioni in Serie A: “La nostra è stata una storia d’amore bellissima, abbiamo fatto assieme campionati importantissimi, ma poi dal gennaio scorso sono iniziati i primi scricchiolii e in maniera serena dopo la retrocessione ho scelto di salutare in maniera credo condivisa. - conclude Ciofani – Era il momento giusto per lasciarci. Un mio amico mi ha detto quando ci si lascia l’importante è aver lasciato un buon profumo e io credo di aver lasciato un buon profumo”.