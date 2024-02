Ufficiale Como, primo contratto da professionista per il giovane Chinetti. La nota del club

Como 1907 è entusiasta di annunciare la firma di Federico Chinetti. Si tratta del quarto contratto da professionista di un giocatore del settore giovanile. Giocatore fondamentale per la Primavera, Chinetti ha collezionato 13 presenze in questa stagione segnando due gol. In particolare, ha segnato anche durante l’amichevole dello scorso anno contro il Brentford B.

Il Caretaker Manager, Osian Roberts, ha commentato: “È motivo di grande orgoglio dare il benvenuto in prima squadra a un altro giocatore proveniente dalle giovanili”.