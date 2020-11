Cosenza, confermati due casi di positività al Covid-19: la nota del club calabrese

"La Società Cosenza Calcio informa che Il ciclo di tamponi molecolari effettuato nelle scorse ore al gruppo squadra, nel rispetto del protocollo sanitario, ha dato esito negativo per tutti i soggetti testati tranne che per il tesserato calciatore già risultato positivo nella giornata di martedì e per un componente dello staff sanitario. Entrambi sono posti in regime di isolamento domiciliare".

Con questa nota ufficiale, il Cosenza ha fatto sapere che sono salite a due le positività al Covid-19 tra i lupi, ma non pare assolutamente a rischio la gara di domani contro il Brescia, valida per la 7^ giornata del campionato di Serie B.