Cosenza e Livorno si sfidano per il centravanti Mbakogu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver giocato negli ultimi mesi con il Padova Jerry Mbakogu, classe ‘92, è alla ricerca di un nuovo club in cui continuare la sua carriera visto che il rapporto con i biancoscudati non sarà rinnovato. Sul centravanti nigeriano, rivela Padovagoal.it, ci sarebbero già due club di Serie B: il Livorno e il Cosenza, dove troverebbe un suo estimatore come Braglia in panchina.