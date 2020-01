Cosmi: “Rajkovic? Per fortuna è sfumato. Perugia non è un Club Med”

© foto di tuttoSALERNITANA.com

Nel corso della conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli il tecnico del Perugia Serse Cosmi ha parlato del mancato arrivo di Slobodan Rajkovic spiegando, con la schiettezza che gli è propria, di non essere dispiaciuto di quanto accaduto: “Non direi purtroppo, ma per fortuna non è venuto. Non era felice e avrebbe creato solo danni, Perugia non è club mediterranée, chi viene qui deve avere la convinzione di fare qualcosa di importante con questa maglia. - si legge su Calciogrifo.it - Questa piazza è un’occasione per i calciatori e non il contrario. Intanto vedo che Angella sta recuperando, da mercoledì sarà in gruppo e sono felice”.