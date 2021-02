Cremonese, Ciofani: "Mai pensato di andare via. Sento la fiducia di società e tifosi"

Il centravanti della Cremonese Daniel Ciofani in conferenza stampa ha parlato anche delle voci di mercato che lo volevano prossimo a salutare la piazza grigiorossa per trasferirsi al Brescia: “Ho sentito anche io questa notizia, ma da parte mia non c’è mai stata volontà di andare via. La società mi ha sempre dato fiducia e quindi non si è neanche posto il problema. - continua Ciofani come riporta Cuoregrigiorosso.it - Cremona è una città tranquilla con cui ho un ottimo rapporto, tutte le mattine incontro persone portando mio figlio all’asilo e per me è vivibilissima e poi i tifosi veri, soprattutto quelli della curva, mi hanno sempre fatto sentire il loro appoggio”.