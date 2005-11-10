Cremonese, Pecchia: "Il passivo troppo pesante, la rete di Moreo ha rotto gli equilibri

Prima sconfitta della gestione Pecchia per la Cremonese superata alla Cetilar Arena dal Pisa per 3-1. La situazione si fa difficile per i grigiorossi adesso in una posizione poco consona alle ambizioni e al valore della rosa costruita dai grigiorossi. Al termine del confronto è intervenuto il tecnico Fabio Pecchia:

La Cremonese è parsa in controllo dopo il vantaggio, ma nel finale c’è stato un crollo. Questione di condizione fisica? Qual è la sua analisi?

“Nei primi cinque minuti siamo stati fuori dalla partita, poi abbiamo ripreso le distanze e fatto un grande primo tempo con giocate di qualità e mantenendo il campo. Anche nel secondo, nonostante i ritmi bassi da entrambe le parti, avevo la sensazione che potessimo creare difficoltà e fare gol. La rete di Moreo ha rotto la gara, io penso che il risultato sia troppo pesante, ma anche una sconfitta di misura avrebbe bruciato. Anche oggi ho visto cose positive, la squadra mi è piaciuta e stavamo sfidando una squadra in piena salute”.

Dal suo ingresso in campo Lickunas ha cambiato spesso posizione e il gol nasce dal suo lato “

Ha cambiato due volte la fascia, avevamo bisogno di sostegno per i terzini da entrambi i lati e lui ha energia per poterlo fare. Sul gol non mi sento di colpevolizzarlo, la squadra ha messo ancora più intensità per tratti più lunghi rispetto alle ultime sfide. Continuiamo a lavorare la voglia di fare la partita, alzare i ritmi e andare in velocità”.

Crede che le assenze oggi abbiano pesato più del solito?

“Io devo analizzare chi ho a disposizione e oggi sono felice di tanti giocatori. Berti sta riprendendo la condizione, Elia ha allungato il minutaggio, Barbieri era alla prima da titolare e Licina sta aumentando il minutaggio dopo l’infortunio. Continuiamo a lavorare, non ci tengo a sottolineare le assenze. Quando li recupereremo parleremo anche degli altri”.

Qual è lo stato psicologico della squadra? Nasti è parso nervoso, Fulignati ha ripreso Lickunas dopo il gol. C’è tensione nello spogliatoio

“Sono cose normali e regolari, non vedo situazioni fuori controllo. Oggi il clima era molto caldo, soprattutto sul finale. Nasti ha fatto una bella partita, ma dopo l’ammonizione forzata poteva cadere in tranello durante la gara e non potevamo permettercelo. Ma è tutto sotto controllo”.

Nella ripresa ha schierato De Luca esterno e Lottici sulla trequarti. Questi esperimenti l’hanno convinta?

“Licina aveva speso molto ed era in condizione precaria, volevamo tutelarla per poi attaccare la verticale da posizione defilata. La squadra aveva bisogno di energia e Manuel era in grado di darcela. Lottici è entrato da centrocampista, per darci una mano in pressione”.

Sabato si torna in campo. Con che spirito?

“Con la rabbia giusta e ancora più determinazione, con la voglia di vincere la partita. Sappiamo che c’è da lavorare”.