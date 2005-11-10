Cremonese, Pecchia loda i suoi: "Nella sofferenza si è visto lo spirito di gruppo"

Arriva il secondo pareggio consecutivo a reti inviolate per la Cremonese, stavolta al Città di Arezzo giocando l'ultima mezzora in inferiorità numerica per l'espulsione di Pezzella. Al termine del confronto è intervenuto in sala stampa il tecnico Fabio Pecchia, ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club lombardo:

La squadra è partita bene, ma sembra essersi persa col passare dei minuti fino ad incartarsi. Come giudica la sfida di oggi? C’entrano anche le tante assenze?

“Non ci siamo incartati, nel primo tempo la partita è stata sotto controllo e non era semplice trovare il varco giusto per fare male, quando si è aperto il campo abbiamo avuto l’occasione di fare delle ripartenze e in quel caso ci siamo esposti a contro ripartenze. Nel secondo tempo la gara è stata condizionata dall’episodio, abbiamo sofferto ma ho visto un gruppo forte che si è voluto sporcare le mani e saputo difendersi quando l’Arezzo attaccava. Questo per me è un aspetto positivo, rispetto alla formazione della mia prima partita c’erano solo tre giocatori in campo oggi. Non è questione di singoli: lo spirito di squadra si vede, quindi continuiamo a lavorare”.

Nell’azione che ha portato al cartellino rosso l’impressione è che la squadra sia stata troppo statica

“È stata una lettura, il loro giocatore ha controllato molto bene il pallone. Sono episodi che capitano, lo step on foot ormai è matematicamente fallo a prescindere dalla forza e dal vigore con cui viene fatto. In tutta quella parte abbiamo dovuto rincorrere, ma i cambi ci hanno dato freschezza. Voglio sottolineare però lo spirito che si è visto oggi”.

Come si spiega le difficoltà nell’avere occasioni concrete? Pezzella poteva essere gestito diversamente prima dell’espulsione?

“Il piglio dell’Arezzo nel secondo tempo è stato più reattivo, ma comunque sotto controllo. Il cartellino è un incidente, è capitato ed è oggettivo. Penso che Pezzella abbia fatto una grande partita nel primo tempo, in certe occasioni potevamo rifinire meglio alcune occasioni passate dalle sue parti. E nel secondo tempo sono entrati ragazzi come Lottici, Licina e Barbieri che hanno dato energia ad un gruppo che ne aveva fortemente bisogno”.

Oggi ha provato i giocatori in diversi ruoli, tra cui Baschirotto in difesa e Thorsby in più zone del campo, ma senza successo.

Baschirotto ha dato solidità alla linea difensiva. Thorsby è un giocatore di energia e forza, se ci si aspetta giocate come quelle di giocatori come Berti o Licina si potrebbe essere delusi. Morten mette sempre grande forza e grande lavoro, ha fatto molto in fase di pressing e nella ripresa l’ho abbassato per ripulire più di qualche situazione nel mezzo”.