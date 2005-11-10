Cremonese, Pecchia: "Non può essere questa la mia squadra. Mi assumo tutte le responsabilità"

L'allenatore della Cremonese Fabio Pecchia è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida di campionato contro la Juve Stabia. Di seguito le sue parole riportate da Cuoregrigiorosso.com:

"Me ne assumo la responsabilità, una prestazione in cui non sono stato in grado di trasmettere probabilmente le energie giuste. Non può essere questa la mia Cremonese. Venivamo da una settimana fatta bene, con tanta fiducia. Poi, sul campo, per portare a casa le partite bisogna riempirle di tante cose. C’è grande dispiacere, il momento è particolare, serve rimanere aggrappati e continuare a lavorare, migliorando la condizione di qualcuno e insistere. Insistere. Gol? Una questione di metri, una valutazione fatta a metà. In quel caso da parte mia. Nelle ultime gare avevamo difesa in maniera diversa. La posizione di Berti è stata un po’ troppo aperta, avrebbe dovuto coprire meglio. Una valutazione mia errata. Intanto mi sento di dire, al di là delle sue valutazioni, che non sono lasciato solo dal club. È dal primo giorno che parlo con la dirigenza, tutti i giorni. È inesatto. Poi c’è la fotografia del momento: il campionato è impegnativo, ci sono state situazioni difficili che abbiamo affrontato… Il viaggio è stato rallentato, la squadra dopo una sconfitta non può avere entusiasmo. Prendiamo atto di ciò che sta accadendo e dobbiamo procedere con grande fiducia. Prendo atto del dispiacere del pubblico, siamo noi che dobbiamo dare risposte sul campo".