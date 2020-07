Crotone, Stroppa: "Il Trapani può salvarsi in tribunale, ma noi pensiamo solo al campo"

Un Crotone che, già centrata la promozione in A, non ha più niente da chiedere al campionato, ma non vuol neppure regalare niente a un Trapani formalmente retrocesso ma che può giocarsi le sue chances di permanenza in B in tribunale. Queste, alla vigilia della gara, le parole di mister Giovanni Stroppa: "Ultima partita, contro una squadra che dopo il lockdown ha fatto tantissimi punti, è in piena corsa per la salvezza perché tutto si lega ai ricorsi in essere, ma noi pensiamo al campo, consapevoli di essere davanti a una squadra forte. Ci potrebbero essere dei cambiamenti, magari qualche giovane in più, ma non svelo la formazione: i ragazzi che scenderanno in campo dovranno confermare quanto fatto pur avendo giocato, chi andrà in panchina dovrà stare sul pezzo comunque. Simy capocannoniere? Sarebbe un bel premio per lui, ma da condividere con tutti noi".

Andando alla rosa: "Solo Crociata, che ha un problema al ginocchio, non ci sarà, per il resto sono tutti a disposizione".

Conclude poi: "Ci troveremo in questi giorni per parlare di futuro, abbiamo raggiunto un bellissimo traguardo. E' stato un lavoro lungo, pesante, posticipato dalla pausa avuta: non so se inconsciamente sto già pensando al futuro e non riesco a godermela, ma davanti non abbiamo un'estate intera, semmai solo poco tempo per organizzare tante cose. E i pensieri vanno li".