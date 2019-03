Crotone, Vrenna: "Alla Salernitana toglierei Jallow"

© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Intervistato da La Città il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato della sfida contro la Salernitana: “Spero in una gara corretta, divertente per il pubblico, ma sopratutto positiva per la mia squadra che ha terribilmente bisogno di punti. La Salernitana? In valore assoluto, a mio giudizio, la formazione granata è un’ottima squadra, con tante potenzialità ancora inespresse. Chi gli toglierei? Sicuramente Jallow. Ha velocità, imprevedibilità. Si tratta di un attaccante che farà sicuramente parlare di sé. - continua Vrenna parlando poi del rapporto con piazza campana e Lotito - Come tutti sanno tra me e Lotito c’è un rapporto ottimo, leale e sincero. Lo stesso vale anche per Marco Mezzaroma che incontro sempre in Lega B. Multiproprietà? De Laurentis, come presidente del Napoli, ha fatto come Lotito, andando ad investire a Bari. Se in Italia ci sono ancora imprenditori con forza e capacità di gestire più di una squadra di calcio, perché farli allontanare? Nulla vieta alla Salernitana di vincere il campionato di serie B anche con Lotito e Mezzaroma, Poi il discorso sarebbe anche più ampio. In Italia oltre la serie A e la serie B c’è pochissimo. la Lega Pro vive una crisi tremenda. Bisognerebbe aiutare il sistema a trovare sostenibilità”.