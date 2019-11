Crotone, Vrenna: "La Serie A è un sogno che vorremmo accarezzare"

Ai microfoni di RaiSport, quando si è all’intervallo del match contro l’Ascoli, in casa Crotone ha parlato il Dg Raffaele Vrenna: “Il nostro primario obiettivo rimane sempre la salvezza, ma sognare non costa nulla. Le due recenti sconfitte pesano, stavamo costruendo un bel gioco e ci stavamo imponendo in un campionato difficile, che mette in premio la Serie A: è un sogno che vorremmo di nuovo accarezzare”.

Nota poi su Messias, fortemente voluto dal direttore: “E’ un giocatore che avevo visionato più volte lo scorso anno grazie alle segnalazioni del Ds del Gozzano Casella, e a gennaio lo abbiamo acquistato con Evan’s e Petris. Hanno avuto meno spazio loro due, Messias ha già fatto vedere note importanti”.