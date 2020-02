Nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti, in casa Crotone il Dg Raffaele Vrenna ha svelato anche un retroscena di mercato, che lega il suo club all'Ascoli: "L'obiettivo era Ninkovic all'inizio, non lo nascondiamo, poi abbiamo avuto il rifiuto del giocatore a venire al Crotone, perché si sentiva di poter dare ancora qualcosa all'Ascoli, ma noi non abbiamo ripiegato su altri, Jankovic non è un ripiego: abbiamo avuto una certa proposta, e l'abbiamo accolta. E' un giocatore che stimiamo molto e crediamo che per la categoria sia importantissimo, ha un curriculum di tutto rispetto tra Nazionale e Serie A, e ha fatto vedere cose importanti".