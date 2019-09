Ds Pescara: "Un voto al nostro mercato? Lo daranno i risultati"

© foto di Lorenzo Ansaldi

Come riferisce pescarasport2.it, a Rete8 è intervenuto il Ds del Pescara Antonio Bocchetti, che ha tracciato un bilancio di quello che è il nuovo Delfino, a mercato concluso: "Penso sia uscita una buona rosa, un mix tra giovani e vecchi. Abbiamo fatto un buon lavoro sia in entrata che in uscita. Lo scorso anno avevamo un ottimo centrocampo, quest'anno siamo orfani di un giocatore come Brugman, abbiamo fatto una scelta coraggiosa sapendo di prendere un giocatore affermato come Palmiero. Il modulo da adattare ai giocatori spetterà al mister, abbiamo messo a disposizione giocatori per diversi moduli: 29 calciatori sono tanti, ma teniamo conto degli infortuni e squalifiche. Lo scorso anno eravamo corti, quest'anno per non commettere lo stesso errore abbiamo cercato di ampliare la rosa"

Andando poi a qualche nome: "Di Gaudio e Matos? Abbiamo cercato di prenderli fino alla fine. Sono due giocatori che hanno deciso di rimanere uno al Verona e l'altro andare in Svizzera, non c'è rammarico. Abbiamo esterni forti come Di Grazia e Cisco, Bocic si conosce poco ma è dotato di grande forza. Millico? Parlammo con l'agente ma non c';erano i presupposti per portarlo a Pescara".

Conclude: "Che campionato farà il Pescara? Molto presto per dirlo. Vedremo come risponderanno i nuovi acquisti, prima la salvezza poi vedremo. Un voto al mercato? I risultati danno un voto a quello che si è fatto. Abbiamo cercato di portare giocatori importanti ma hanno deciso di rimanere nelle squadre di appartenenza".