Ds Venezia: "Pescara da playoff. Non avrei mai voluto uno scontro così a 5 giornate dalla fine"

Dai microfoni di Rete8 Fabio Lupo, ds del Venezia, ha analizzato il match di questa sera contro il Pescara: “A priori non firmerei per il pari. Sarà determinante la condizione fisica. Sono sorpreso dalla classifica dei biancazzurri, che ritenevo in grado di centrare i playoff. Sottil? E' bravo perché utilizza l’organico in funzione delle caratteristiche dei giocatori. Da pescarese non avrei mai voluto che a 5 giornate dal termine ci fosse un incontro di questo genere con in palio dei punti importanti... Questo calcio senza pubblico non mi entusiasma affatto".