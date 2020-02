vedi letture

Ds Venezia su Longo: "Operazione last minute. Vogliamo tenerlo a lungo"

Ospite delle pagine di FcInterNews il ds del Venezia Fabio Lupo ha parlato dell'operazione conclusa durante il mercato di gennaio per l'arrivo in laguna di Samuele Longo, attaccante di proprietà dell'Inter, con la formula del prestito: "È stata una situazione di mercato che si è materializzata negli ultimi giorni di finestra, quando l’agente del giocatore ci ha contattato per capire se ci potevano essere le condizioni per un trasferimento qui del giocatore. A La Coruna, infatti, dove era in prestito dall’Inter, c’è stato un cambio di proprietà e sono cambiati i programmi. Samuele ci può portare la sua esperienza, la sua motivazione e, tenendo conto delle sue caratteristiche, la sua tecnica e la sua struttura fisica. La formula? Abbiamo fatto un prestito perché non c’è stato tempo di fare altro. Si è sviluppato tutto negli ultimi giorni di mercato e la trattativa più semplice era il passaggio in prestito dal club spagnolo a noi. È nostra intenzione comunque dare seguito a questa collaborazione con l’Inter: vorremo fare qualcosa di più rispetto a questa trattativa e nelle prossime settimane potremmo fare il punto della situazione con la società nerazzurra per capire come procedere”.