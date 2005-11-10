Empoli, Andreoletti: "Soddisfatto della compattezza della squadra"

"Sono soddisfatto della prova dei ragazzi". Il tecnico dell'Empoli, Matteo Andreoletti accoglie con soddisfazione l'1-1 maturato al "Del Duca" contro l'Ascoli. "L'Ascoli avrà anche individualità diverse dal Palermo, che è fuori categoria, ma dal punto di vista organizzativo non hanno nulla da invidiare a nessuno - commenta l'allenatore azzurro - Serviva una prestazione così, ordinata e compatta. Dobbiamo indubbiamente alzare la qualità della manovra offensiva, ma la squadra ha risposto con grande concretezza".

Il risultato non poteva mancare anche ad Ascoli per l'Empoli: "Oggi era fondamentale fare risultato, almeno un punto bisognava portarlo a casa. Io sono arrivato da poco, ma quattro sconfitte di fila sarebbero state pesanti. Un punto su questo campo e contro questa squadra vale come una vittoria e ci lascia spunti importanti. Abbiamo margini di miglioramento, ma l'atteggiamento visto oggi è la base su cui costruire il nostro futuro". Preoccupazione finale per le condizioni di Yepes, costretto a uscire dal campo in avvio di ripresa: "Ha riportato una distorsione alla caviglia. È un calciatore determinante, un vero e proprio allenatore in campo: dopo il cambio mi ha dato una mano anche dalla panchina. È l'equilibratore della squadra e ci auguriamo non sia niente di grave. La sua assenza con il Palermo è stata veramente pesante".