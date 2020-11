Empoli, Mancuso: "C'è tanta voglia di rivincita, sogno la Serie A. Dionisi? Un martello"

vedi letture

Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio l’attaccante dell’Empoli Leonardo Mancuso ha parlato dell’ottimo momento della squadra toscana che guida la classifica di Serie B elogiando il tecnico Dionisi: “Il mister ci ha stimolato sui concetti di gioco fin dal primo giorno, ci indica la strada, l’unica possibile, quella del lavoro. È un vero e proprio martello. La classifica, anche se siamo solo all’inizio, fa sicuramente un bell’effetto. Abbiamo iniziato con il piede giusto, con determinazione e consapevolezza, ma sappiamo di non poterci rilassare perché conosciamo le insidie della Serie B. Per noi che abbiamo vissuto l’ultima stagione poi c’è voglia di rivalsa e cerchiamo di trasmettere questo sentimento anche ai nuovi. - continua Mancuso – Dopo tanta gavetta mi piacerebbe raggiungere la Serie A e debuttarvi, sarebbe una grande soddisfazione. I gol? Sarebbe bellissimo arrivare in doppia cifra, ma è più importante far sì che questa sia l’annata giusta per gli obiettivi del club. Poi in questa squadra siamo una cooperativa del gol ed è un aspetto importantissimo”.