Ufficiale Mantova, colpo d'esperienza per l'attacco: dal Monza arriva Leonardo Mancuso

vedi letture

Sarà ancora la Serie B il palcoscenico in cui si esibirà l’attaccante Leonardo Mancuso, reduce dall’esperienza a Palermo dove ha segnato quattro gol in 28 presenze in campionato. Il classe ‘92 infatti è stato acquistato a titolo definitivo dal Mantova e lascia dunque con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto il Monza, che aveva contribuito a far salire in Serie A con due gol in 20 presenze nel 2021/22.

Lo comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato. Ora si attendono i comunicati dei due club per conoscere i dettagli del trasferimento e la durata del contratto che l'ex Empoli ha firmato coi virgiliani.