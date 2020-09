Empoli, nuovo innesto per la difesa: in chiusura l'affare Casale con l'Hellas

Nuovo acquisto nell'aria in casa Empoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club toscano sarebbe ormai in procinto di chiudere con l'Hellas Verona il trasferimento di Nicolò Casale, difensore classe '98 che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Venezia, sempre in Serie B.