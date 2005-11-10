Entella-Mantova 0-1, le pagelle: Bardi leader, Guiu ci prova, Gliozzi incisivo

Blitz esterno del Mantova, che supera di misura l'Entella grazie alla firma decisiva di Gliozzi al 13'. Vittoria pesante per la truppa di Modesto, impeccabile nel gestire i ritmi contratti del match con cinismo e compattezza di squadra, di fronte a un'Entella troppo fumosa per fare davvero male. Sguardo già proiettato al prossimo impegno di campionato: per l'Entella c'è la sfida con l'Avellino, mentre i virgiliani attenderanno la Cremonese.

LE PAGELLE DELLA VIRTUS ENTELLA

Torrielli 7 – Salvataggio fondamentale su Ruozzo e grande riflesso su Ilie. Salva il punteggio a più riprese, dimostrando tempismo e sicurezza nelle uscite.

Parodi 5,5 – Soffre la vivacità delle punte virgiliane dal suo lato. La condizione fisica precaria lo limita visibilmente prima dell'uscita forzata. Dal 62' Kritta 6 – Ingresso dinamico che garantisce spinta e maggiore copertura sulla corsia esterna.

Tiritiello 5,5 – Liscio pesante in occasione del vantaggio ospite che macchia la prestazione. Cerca il riscatto in avanti sfiorando il gol di testa, ma incassa anche un giallo.

Alborghetti 6 – Prestazione ruvida ma efficace nei duelli individuali. Rimedia un'ammonizione evitabile ma mantiene la posizione con mestiere. Dal 79' Vignali s.v.

Mezzoni 6,5 – Presenza costante sulla fascia destra, dove macina chilometri. Va vicino al gol con un'incornata potente neutralizzata soltanto da un grande intervento del portiere.

Franzoni 6 – Movimento continuo in fase d'inserimento senza palla. Trova la rete del pareggio, ma l'urlo gli viene strozzato in gola per la posizione di offside. Dal 79' Cuppone 6 – Impatto vivace sul match con uno spunto personale che crea apprensione alla retroguardia avversaria, prima di prendere il giallo.

Squizzato 6 – Regia ordinata e sciolta davanti alla difesa. Conclude dalla distanza chiamando la risposta avversaria prima di lasciare il campo esaurito. Dal 69' Annoni 5,5 – Opportunità gigante sui piedi per il pareggio, ma spara il pallone sopra la traversa vanificando lo sforzo di squadra.

Benedetti 5,5 – Lavoro d'interdizione continuo lungo la mediana. Sbaglia qualche misura di troppo nei passaggi e chiude con un cartellino giallo nel finale.

Di Mario 6,5 – Intraprendente lungo la corsia di competenza con diverse sortite. Sfiora la marcatura con due conclusioni velenose dalla lunga distanza.

Corona 5,5 – Riferimento avanzato che fatica a trovare lo spazio per incidere. Trova la rete esterna da posizione irregolare prima di finire sostituito. Dal 69' Tirelli 5,5 – Risorse fresche per l'attacco, ma incide poco rimediando subito un'ammonizione.

Guiu 6,5 – Ispiratore di quasi tutte le manovre offensive su palla da fermo. Disegna traiettorie insidiose in area, creando grattacapi alla difesa avversaria.

Allenatore Chiappella 5,5 – Manovra che stenta a decollare nella fase centrale di gara. La squadra crea occasioni ma paga a caro prezzo la disattenzione difensiva iniziale.

LE PAGELLE DEL MANTOVA

Bardi 7,5 – Autentico baluardo della porta virgiliana nel corso del match. Riflesso prodigioso su Mezzoni e parate decisive su Franzoni e Squizzato che blindano il risultato.

Tomašević 6 – Attento nel coprire la zona di competenza pur con qualche affanno. Prende un giallo nel recupero ma gestisce la spinta avversaria.

Cella 6,5 – Direttore d'orchestra del reparto arretrato con ottime chiusure. Mantiene alta la concentrazione, rimediando solo un cartellino giallo per ostruzione.

Castellini 7 – Salvataggio provvidenziale in angolo sulla linea che vale quasi come un gol. Prestazione maiuscola in marcatura aerea su ogni pallone piovuto in area.

Del Lungo 6 – Presidio costante sulla fascia con buone diagonali difensive. Spende un fallo tattico da cartellino giallo prima di finire richiamato in panchina. Dal 59' Wieser 6 – Energie nuove in mezzo al campo per addormentare la gara con palleggio stabile.

Trimboli 6,5 – Metronomo preciso della manovra di palleggio degli ospiti. Amministra il possesso con qualità, prendendo il giallo nei minuti di recupero.

Ignacchiti 6 – Lavoro silenzioso e prezioso di raccordo tra i reparti. Corre molto per chiudere le linee di passaggio ai centrocampisti avversari. Dal 59' Kouda 5,5 – Inserimento puntuale in area di rigore, ma spreca una buona chance ciabattando il tiro di sinistro.

Benaïssa 6 – Applicazione tattica rigorosa lungo tutta la catena laterale. Contiene Di Mario con attenzione senza concedere metri per il fondo.

Ilie 7 – Giocatore ispirato che strappa continuamente la difesa avversaria. Regala assist brillanti ai compagni e sfiora la marcatura personale con un gran tiro.

Ruocco 6,5 – Iniziative personali di alta scuola lungo l'out di sinistra. Va vicino al gol con una conclusione precisa sventata dal portiere. Dal 78' Bragantini s.v.

Gliozzi 7 – Sfrutta con la cattiveria dell'attaccante di razza l'errore difensivo per firmare il gol vittoria. Lavoro encomiabile di protezione palla. Dal 78' Spinaccé 5,5 – Pochi palloni giocabili nell'assedio finale, rimedia subito un cartellino giallo.

Allenatore: Modesto 7 – Strategia tattica impeccabile impostata sulla gestione fluida del possesso palla. La vittoria esterna conferma la grande maturità della sua squadra. Il Mantova non è una meteora, se la giocherà fino alla fine.