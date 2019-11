© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Se è vero che mi hanno cercato diverse squadre, lo è anche il fatto che appena ho saputo dell’interesse dei liguri ho spinto per trasferirmi qui. Il loro progetto è importante e ricco di ambizione, motivo per cui sono molto felice che l’affare sia andato in porto": parola di Andrea Schenetti, che si racconta ai microfoni di pianetaserieb.it. I liguri sono i biancazzurri dell'Entella, sua formazione di appartenenza: "Con il modulo di Boscaglia mi trovo molto bene, sono partito da trequartista nel 4-3-1-2 e ora sto giocando mezzala in un 3-5-2. Si tratta di un ruolo che ho già ricoperto, mi sento a mio agio nei meccanismi e nell’organizzazione di gioco".

Sulla squadra: "Siamo partiti fortissimo, poi qualche risultato negativo ci ha un po’ rallentato. Penso che le prestazioni siano sempre stati incoraggianti e che abbiamo raccolto 3-4 punti in meno rispetto a quelli che avremmo meritato. Noi ambiamo a una classifica certamente migliore, sappiamo di avere i mezzi per ottenerla e lavoriamo duramente per migliorarla".