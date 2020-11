esclusiva Avv.Dionigi: “Non c’erano condizioni per tornare ad Ascoli, promesse non mantenute”

vedi letture

“Mancato ritorno ad Ascoli? Il mio assistito ha ancora un contratto di un anno, ad inizio stagione però c’è stata la separazione. Non c’erano le condizioni per il ritorno, perché sono state fatte promesse poi non mantenute”. Così a TuttoMercatoWeb Crescenzo Cecere, avvocato di Davide Dionigi che cura gli interessi dell’allenatore insieme ad Oscar Damiani.

Quando parla di promesse non mantenute si riferisce al mancato rinnovo con adeguamento?

“Si. Gli accordi erano quelli. Il presidente però ha deciso di cambiare idea credo dopo la partita contro il Benevento. Dionigi ha valorizzato gran parte dell’organico, tanti calciatori oggi giocano in A e in B. Oltre a salvare la squadra ha creato patrimonio e dato entusiasmo alla piazza”.

E per il futuro cosa si muove?

“Siamo in attesa. Parlano i numeri, Dionigi ha dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro, non dimentichiamoci che l’anno scorso è arrivato dopo continui cambi e in un mese e mezzo ha contributo alla salvezza dell’Ascoli”.