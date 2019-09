ESCLUSIVA TMW - Dg Cittadella: “Ripartiamo umili. Paleari, altre scelte del Toro”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Credo di aver portato dei giovani interessanti: se crescono possono fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. “Tutto - prosegue Marchetti - passa attraverso la crescita dei giovani e la loro capacità di migliorare. Poi dopo un’annata importante come quella scorsa è chiaro che da parte di tutti ci siano delle aspettative, quindi sono contento che sia finito il mercato”.

Azzerare e ripartire, quanto è difficile dopo l’ottimo campionato dell’anno scorso?

“È difficilissimo. Perché questa è tutta un’altra storia e le scorie che ci siamo portati dietro ci sono state. Inutile negarlo. L’inizio non è stato da Cittadella, proprio in funzione di questo e del mercato. In un ambiente come il nostro però dobbiamo avere la bravura e la capacità di ripartire più umili di prima”.

Paleari e il Torino, sembrava fatta...

“È un giocatore molto importante. Se il Torino lo avesse voluto lo avrebbe preso. Non lo ha preso, evidentemente ha avuto altre convenienze e ha fatto altre scelte tecniche. Ce lo teniamo stretto”.