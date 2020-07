esclusiva Reggiana in B, Alvini: "Sogno che si avvera. Anno difficile per tutti"

In esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il tecnico della Reggiana, Massimiliano Alvini, ha raccontato le sue sensazioni dopo la promozione in Serie B ottenuta grazie alla vittoria contro il Bari: "Stasera è un sogno che si avvera, pensare da dove siamo partiti e ritrovarsi in B è una grande gioia. È stato un anno complicato per tutti ma la Reggiana merita tutto questo anche per ciò che ha fatto durante il lockdown. Abbiamo vinto giocando un bel calcio, con coraggio e aggressività. Tutto questo è fantastico".