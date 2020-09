Fiorentina, dietrofront Ranieri. Il difensore lascia Salerno

Clamoroso a Salerno. Luca Ranieri va via dal ritiro e torna a Firenze. Alla base di questa decisione le tante pressioni ricevute privatamente, conferma del fatto che c'è un gruppo di persone non riconducibili affatto alla tifoseria che per motivi non calcistici sta cercando di creare problemi alla Salernitana. Un qualcosa al vaglio delle autorità giudiziarie, la società è su tutte le furie e non sono da escludere clamorose prese di posizione sul mercato. La Fiorentina esclude un dietrofront e ha già dato mandato all'agente di trovare un'altra squadra. Lo riporta TuttoSalernitana.