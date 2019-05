Foggia in Serie C, Pio e Amedeo: "Ci avete rotto il ca...lcio!"

© foto di Luca Bargellini

Foggia retrocesso in Serie C sul campo. Poi, per qualche ora, complice la retrocessione del Palermo nuovamente in corsa per i playout. Infine la decisione della Lega di Serie B: Satanelli in Lega Pro. Un'altalena che ha messo a dura prova i sentimenti della piazza pugliese che ha trovato in Pio e Amedeo, noti comici tv, gli esponenti per dar voce alla propria amarezza. "Quanto ci fa schifo questo calcio - hanno scritto i due sul loro account Instagram -, quanto ci fa schifo il potere e l'arroganza, quanto ci fa schifo questo paese quando succedono queste cose... questi giocano con i sentimenti delle persone...non ce l'abbiamo con nessuna squadra, e dispiace tanto per il Palermo e dispiace anche per una piazza come Salerno, presa in giro da quel coso...perché questo è oltre, questo è abuso di potere , perchè il calcio è della gente e ci vuole rispetto!!!! Ci avete rotto il ca...lcio!".