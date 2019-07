Fotonotizia - Ascoli, Da Cruz in attesa di firmare coi marchigiani

Fonte: Andrea Losapio

Tutto fatto fra Parma e Ascoli per il trasferimento nelle Marche dell'attaccante esterno Alessio Da Cruz, classe '97. Il giocatore olandese, che si trasferirà in bianconero in prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, è ora in attesa della firma sul contratto in un albergo milanese come testimonia la nostra foto.