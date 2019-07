Frosinone, Brighenti finisce nel mirino dell'Ascoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sirene di mercato per Nicolò Brighenti, difensore del Frosinone. Secondo quanto raccolto da Ciociaria Oggi il giocatore è finito nel mirino dell'Ascoli, con la dirigenza ciociara che per trattarne la cessione dovrà prima trovare un elemento sostitutivo visto già il numero ristretto di calciatori per il pacchetto difensivo della formazione di Alessandro Nesta.