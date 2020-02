vedi letture

Frosinone, Novakovich: "Ho scelto l'Italia per migliorarmi. E non potrei essere più felice"

Il centravanti del Frosinone Andrija Novakovich ha parlato ai microfoni di RadioDay dei suoi primi sei mesi in Italia, del suo adattamento alla nuova piazza oltre che della sfida alla Salernitana: “Non potrei essere più felice di essere in Italia, mi piace tantissimo anche se lo stile di gioco è molto diverso da Inghilterra e Olanda. Però sto imparando tanto e per me questo è importante. Da quanto ho visto qui si pensa molto alla difesa e questo rende la vita più difficile a noi attaccanti, ma sono venuto qui anche per questo per poter migliorare. Frosinone? La città è carina, perfetta, tranquilla e poi è tutto vicino, anche Roma non è lontana. - continua lo statunitense parlando della Salernitana – Proverò a segnare come sempre. Stiamo preparando la gara come tutte le altre perché ogni partita in Serie B è importante. Il campionato è duro, ma abbiamo le qualità per fare grandi cose e dobbiamo continuare così”.