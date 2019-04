Hellas-Benevento, le formazioni ufficiali: Armenteros e Pazzini dal 1°

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Turno di Pasquetta per la Serie B che si apre con la sfida d'alta classifica del Bentegodi fra Hellas Verona e Benevento. Carretta, che sostituisce Grosso sulla panchina dei veneti, opta per Pazzini al centro dell'attacco con Matos e Lee esterni. Faraoni ancora scelto come mezzala al fianco di Danzi e Zaccagni. In difesa Vitale e Bianchetti sono i terzini. Il Benevento punta sulla coppa Coda-Armenteros in avanti con Ricci alle loro spalle. In difesa Improta ancora terzino sinistro con Maggio a destra e la coppa Antei-Caldirola davanti a Montipò. Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Marrone, Vitale; Faraoni, Danzi, Zaccagni; Matos, Pazzini, Lee. A disposizione: Berardi, Ferrari, Munari, Henderson, Di Carmine, Colombatto, Balkovec, Crescenzi, Laribi, Di Gaudio, Tupta, Almici.

Allenatore: Carretta.

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Antei, Caldirola, Improta; Del Pinto, Viola, Bandinelli; Ricci; Armenteros, Coda. A disposizione: Gori, Letizia, Di Chiara, Tello, Volta, Costa, Buonaiuto, Gyamfi, Insigne, Goddard, Crisetig, Vokic. Allenatore: Bucchi.

