© foto di Federico Gaetano

L'Hellas stringe per Serse Cosmi: secondo quanto riferito da trivenetogoal.it, la dirigenza del Verona sarebbe infatti al lavoro sull'accordo relativo allo staff del tecnico. Un segnale che mostra quanto Cosmi, che chiederebbe un contratto di un anno e mezzo o in alternativa il rinnovo automatico in caso di promozione, sia vicino alla panchina scaligera. Ore contate, invece, per Fabio Grosso.