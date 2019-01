Brescia Oggi: "Stadio: bando ok e Cellino rilancia"

© foto di Luca Bargellini

Trova spazio sulla prima pagina di Brescia Oggi la questione stadio per il club di Massimo Cellino. "Stadio: bando ok e Cellino rilancia" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive: "Gli uffici della Loggia hanno avuto il via libera politico: a metà febbraio pubblicheremo il bando per la raccolta delle manifestazioni d'interesse, punto di partenza dell'iter di costruzione del nuovo stadio di calcio. Il modello è quello di un project financing, con un ente pubblico in veste di promotore anziché un privato. E Massimo Cellino lo ha già detto all'inizio dell'avventura: 'Ci impiego 3 mesi a tirare su spalti nuovi in tubolare'".