© foto di Andrea Rosito

"Per il Perugia c'è il centrocampista Greco. Il Pescara ci ha provato per Iemmello": così il Corriere dell'Umbria a fondo pagina. Un acquisto a centrocampo per il Grifo nell'ultimo giorno di mercato. E’ stato ingaggiato il play Leandro Greco, che ha rescisso il contratto a Cosenza. Iemmello è rimasto, nonostante il pressing del Pescara (e del Parma).