Gazzetta del Sud: "Crotone in laguna per un fantastico poker"

Dopo tre successi di fila, il Crotone non ha alcuna intenzione di mollare la corsa al secondo posto, che significherebbe Serie A diretta. E così i pitagorici, a un punto dal Frosinone attualmente vice-capolista, quest'oggi andranno a far visita a un Venezia in affannosa ricerca di punti salvezza, visto il quintultimo posto attuale. La Gazzetta del Sud, quotidiano che segue i rossoblù, titola così sulla sfida nell'edizione oggi in edicola: "Crotone in laguna per un fantastico poker"