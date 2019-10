© foto di Insidefoto/Image Sport

Sconfitta pesante per il Benevento. La squadra di Inzaghi esce battuta dall'Adriatico di Pescara per 4-0 contro i biancazzurri di Zauri. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino: "Tracollo Benevento, arriva il primo stop. Inzaghi: non si ripeta".