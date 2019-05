La Nuova di Venezia: "FIGC, sentenza choc. Venezia ai playout"

Dopo una lunga attesa e una serie infinita di scenari per il Venezia torna lo spettro dei playout. La sentenza della Corte di Appello che ha salvato il Palermo dalla retrocessione ha riportato i lagunari in corsa per lo spareggio salvezza. "FIGC, sentenza choc. Il Palermo è salvo. Venezia ai playout" è il titolo de La Nuova di Venezia quest'oggi in edicola. "Playout tra Salernitana e Venezia, che annunciano ricorso" scrive ancora il quotidiano.