Ufficiale Il Parma ha blindato uno dei suoi gioielli, nuovo contratto per Ange-Yoan Bonny

vedi letture

Il Parma blinda uno dei gioielli della sua rosa. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club emiliano ha reso noto di aver fatto firmare un nuovo contratto a Bonny. Ecco il comunicato: "Il Parma Calcio annuncia che l’attaccante Ange-Yoan Bonny ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. In tre stagioni con il Parma, Ange-Yoan Bonny ha totalizzato 62 presenze e 6 gol.

Dal suo esordio contro la Spal (2 ottobre 2021) ad oggi, il francese ha evidenziato una grande crescita tecnica e atletica, che lo rende unico nel suo modo di giocare. Nel 2023-24 con 21 presenze fra campionato (18) e Coppa Italia (3), ha raggiunto una maturità nella continuità di lavoro che lo hanno portato a realizzare 5 reti e 4 assist.

Ad appena 20 anni, “Angelo” ha cominciato il suo percorso con la selezione nazionale della Francia: con l’Under 19 ha disputato l’Europeo 2022 (segnando 2 gol) e ha debuttato con l’Under 20, realizzando un gol in amichevole contro l’Olanda. In totale ha già realizzato 5 gol con la Nazionale francese.Il nostro Club è orgoglioso di annunciare il rinnovo di Ange-Yoan Bonny, un talento “made in Parma”, e augura a lui di raggiungere le migliori soddisfazioni professionali con i nostri colori.