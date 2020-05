Il Pordenone a sostegno del territorio: ecco le mascherine protettive neroverdi

Mascherine personalizzate per il Pordenone.

Questa la novità settimanale in casa neroverde, con il club che comunica che il Maglificio Ma.Re. ha creato e donato al club dei dispositivi di protezione personalizzati: proprio le mascherine, sono state consegnate dal titolare della ditta, Mauro Bressan, al presidente del Pordenone Mauro Lovisa, che ha voluto sottolineare anche il virtuoso esempio del maglificio in questo buio periodo segnato dal Covid-19.

La storica ditta, che ha sede a Chions, ha infatti convertito la propria produzione di biancheria intima quella di mascherine (in cotone e lavabili), proseguendo così la propria attività e fornendo al territorio un dispositivo divenuto fondamentale.