J. Stabia, Caserta: "Abbiamo bisogno dei tifosi veri. Spero siano tanti"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico della Juve Stabia Fabio Caserta ha parlato in conferenza stampa in vista del derby contro la Salernitana soffermandosi sull’approccio richiesto dalla partita: “Sappiamo l’importanza di questa partita, il derby è molto sentito da tutti i tifosi e vogliamo fare bene per far felici sia noi stessi sia i nostri tifosi. Ho vissuto questa gara sia da giocatore sia da allenatore e cerco sempre di isolarmi da tutto e tutti il più possibile. Da calciatore pensi solo a entrare in campo e giocare, da allenatore invece lavori mentalmente in ogni momento per evitare al massimo gli errori. La Salernitana è una squadra forte, costruita per ambire a risultati importanti e non possiamo permetterci di sottovalutarla. Dobbiamo affrontare il derby con lo spirito giusto, combattendo dal primo all’ultimo minuto. - continua Caserta come riporta Stabiachannel.it parlando dei tifosi – I ragazzi della Curva ci sono sempre, anche con la pioggia o la neve, sono sempre accanto alla squadra e giustamente contestano quando devono. Il problema è rappresentato dagli occasionali perché chi vuol bene alla Juve Stabia se la deve tenere stretta in tutti i momenti, belli o brutti che siano. Chi ama la Juve Stabia allo stadio ci sarà sempre, anche nei momenti di sofferenza. I calciatori hanno sempre bisogno del proprio pubblico, perché la Juve Stabia è di tutti e spero che domani siano in tanti allo stadio. Chi non tiene alla squadra e viene solo per criticare può restare anche a casa”.