Juve Stabia, De Giorgio: "C'è stata solo una squadra in campo"

Pietro De Giorgio, tecnico della Juve Stabia, ha parlato dopo la bella vittoria dei suoi contro il Sudtirol. Ecco le sue dichiarazioni: “Credo che abbiamo fatto una partita quasi perfetta, è la risposta che noi cercavamo di dare a questa tifoseria. La squadra sta lavorando bene, oggi la Juve Stabia ha dimostrato -nonostante gli episodi a sfavore- di avere tanta voglia di salvarsi; che è il nostro obiettivo. Abbiamo fatto una fase di non possesso eccezionale, contro una squadra molto brava nel palleggio. Dall'inizio alla fine c'è stata solo una squadra in campo. Abbiamo fatto entrate un 2006 e un 2007 che hanno inciso, abbiamo fatto giocare due portieri, più terzini e quasi tutti i centrocampisti e gli attaccanti. Non abbiamo titolari, chi sta bene gioca”.

Ha poi continuato: “Volevamo scalare la classifica e lasciare, almeno momentaneamente, l'ultimo posto e per ora è andata bene. Eravamo a un bivio dove bisognava far capire ai giocatori quando fare delle giocate. A Cesena abbiamo avuto il 75% del possesso ma senza andare avanti la metà campo e non va bene. Mi gratifica la grande crescita di tutto il gruppo, abbiamo fatto un lavoro incredibile con lo staff; eravamo un po' delusi per qualche mancato risultato per episodi ma non hanno abbassato l'entusiasmo. Quando giochiamo spensierati abbiamo grossi margini di miglioramento”.

Su Artioli: “Ci stiamo lavorando da due mesi, ha grande qualità e oggi ha fatto una partita da giocatore completo. Sibilli sta a regime fisicamente e di certo non le scopro io le sue qualità, Di Nardo ha una fame pazzesca e amo come attacca la porta. Dietro di lui c'è Candellone come valore aggiunto che è un professionista esemplare”.